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الأمن يعتقل شخصاً مجد حزب البعث جنوبي العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول اعلام قيادة شرطة البصرة العقيد علي شياع المالكي، لـ الخليج 365، إن "حسب تعليمات وزير الداخلية، شرعت قيادة شرطة البصرة في مكافحة أصحاب المحتوى الهابط، وهي مستمرة بهذا الشأن".

وأضاف المالكي، أنه "بعد ظهور شاب في مقطة مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمجد حزب البعث، تم القبض عليه وتوقيفه وفق المادة التاسعة من قانون حظر حزب البعث والجماعات المتطرفة المرقم 32 لسنة 2016".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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