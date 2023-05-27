انت الان تتابع خبر كمين يطيح بـ16 أجنبياً تسللوا إلى العراق عبر شط العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة من جهاز المخابرات في البصرة بالتنسيق مع استخبارات حدود المنطقة الرابعة وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة وبكمين محكم، ألقت القبض على (16) شخصاً أجنبياً بعد تسللهم الى العراق عبر شط العرب".



وأمس الجمعة، أفاد مصدر أمني، لـ الخليج 365، باعتقال شبكة مختصة بتهريب أشخاص أجانب مخالفين لشروط الإقامة، في البصرة.

