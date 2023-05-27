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قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457225-638207893065536441.jpg

2023-05-27 | 14:59

قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا

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أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة ريال مايوركا، المقرر لها غدا الأحد، في الجولة 37 من .
وشهدت اختيارات تشافي، استبعاد رونالد أراوخو وبيدري، بينما استعاد الفريق، خدمات المدافع الفرنسي جوليس كوندي.

وتوج برشلونة بلقب الليجا هذا الموسم للمرة 27 في تاريخه، ويتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف .


وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - كوندي - جارسيا - بالدي - جافي - بابلو تيناس

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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