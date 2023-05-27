انت الان تتابع خبر قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457225-638207893065536441.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-27 | 14:59
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أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة ريال مايوركا، المقرر لها غدا الأحد، في الجولة 37 من الدوري الإسباني.
وشهدت اختيارات تشافي، استبعاد رونالد أراوخو وبيدري، بينما استعاد الفريق، خدمات المدافع الفرنسي جوليس كوندي.
وتوج برشلونة بلقب الليجا هذا الموسم للمرة 27 في تاريخه، ويتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
تير شتيجن - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - كوندي - جارسيا - بالدي - جافي - بابلو تيناس
وتوج برشلونة بلقب الليجا هذا الموسم للمرة 27 في تاريخه، ويتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
تير شتيجن - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - كوندي - جارسيا - بالدي - جافي - بابلو تيناس
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