انت الان تتابع خبر امرأة تقتل "ضرتها السورية" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "امرأة من مواليد 1989 أقدمت على قتل ضرتها التي تحمل الجنسية السورية ومن مواليد 1999، وذلك بعد طعنها بسكين في منطقة الصدر، في مجمع بسماية جنوب شرقي بغداد".

وأضاف، أن "الزوجة الأولى وبعد قتل ضرتها، قامت بحرق شقة المجني عليها".



وأشار المصدر، إلى "القبض على المرأة القاتلة".