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امرأة تقتل "ضرتها السورية" في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "امرأة من مواليد 1989 أقدمت على قتل ضرتها التي تحمل الجنسية السورية ومن مواليد 1999، وذلك بعد طعنها بسكين في منطقة الصدر، في مجمع بسماية جنوب شرقي بغداد".

وأضاف، أن "الزوجة الأولى وبعد قتل ضرتها، قامت بحرق شقة المجني عليها".


وأشار المصدر، إلى "القبض على المرأة القاتلة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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