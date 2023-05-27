انت الان تتابع خبر احباط عملية تهريب حاوية في كمرك ام قصر الشمالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أن "مركز كمرك ام قصر الشمالي تمكن من احباط عملية تهريب حاوية (٤٠) قدم (ادوات احتياطية مستعملة ومخبأة بداخلها ٣ رافعات شوكية) مخالفة للضوابط والتعليمات الاستيرادية، وذلك بالتعاون مع الجهات الساندة و شرطة الكمارك".



وأشار البيان، إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وحسب القوانين النافذة".

