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احباط عملية تهريب حاوية في كمرك ام قصر الشمالي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أن "مركز كمرك ام قصر الشمالي تمكن من احباط عملية تهريب حاوية (٤٠) قدم (ادوات احتياطية مستعملة ومخبأة بداخلها ٣ رافعات شوكية) مخالفة للضوابط والتعليمات الاستيرادية، وذلك بالتعاون مع الجهات الساندة و شرطة الكمارك".

وأشار البيان، إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وحسب القوانين النافذة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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