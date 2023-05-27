انت الان تتابع خبر أردوغان: أرى نصرا تاريخيا يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أردوغان في كلمة له أمام تجمع جماهيري في منطقة بيكوز في اسطنبول: "زعيم المعارضة ومرشحها كمال كيليتشدار أوغلو يتحدث في التجمعات الجماهيرية وفق التعليمات التي حصل عليها من قادة حزب العمال الكردستانيين في جبال قنديل".وأضاف: "سنتقبل نتائج الانتخابات أياً كانت نتيجة التصويت.. والأهم بالنسبة لنا هو انتصار الديمقراطية".

وتابع أردوغان: "زعيم المعارضة ومرشحها كاذب ويكذب في خطاباته، ووزع الكثير من مقاعد حزبه في البرلمان على الأحزاب الصغيرة".

كما دعا أردوغان الناخبين الأتراك وأنصاره إلى "التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بكثافة في الانتخابات، لتحقيق النصر الكبير والتاريخي"، مؤكدا أنه يرى "نصرا تاريخيا سيتحقق لهم غدا" بالانتخابات".

واستطرد: "سنواصل تحقيق النجاحات الاقتصادية وفي كل المجالات"، متابعا: "نحن لم نجرِ مفاوضات خلف الأبواب المغلقة مع قادة المنظمات الإرهابية".

وأكمل أردوغان: "حزب الشعب الجمهوري (المعارض) ثاني أكبر حزب في البلاد، ويقوده شخص وصل لرئاسته بعد كاسيت فضيحة جنسية، فماذا تتوقعون منه ؟".

وأردف: "توجهوا لصناديق الاقتراع.. نحن نطلب منصب الرئاسة لخمس سنوات إضافية قادمة ..صوتوا بكثافة ليس فقط من أجلنا نحن، بل من أجل أطفالنا ومستقبل الأجيال القادمة".

