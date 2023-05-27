انت الان تتابع خبر العراق والإمارات يبحثان ملف الطاقة والفرص الاستثمارية لـ"طريق التنمية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتّحدة سهيل المزروعي، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر (طريق التنمية) المنعقد بالعاصمة بغداد".وجرت، خلال اللقاء، "مناقشة العلاقات بين البلدين، لاسيما المتعلق منها بالطاقة التي تمثل قطاعاً مهماً وحيوياً، بما يتضمنه من صناعات واستثمارات مستقبلية".

كما جرى، وفق البيان، "استعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية، وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة".

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء، أنّ "الحكومة الحالية رسمت منهاجاً متكاملاً لتطوير القطاعات الأساسية في البلد، مشدِّداً على حرص الحكومة لتوفير بيئة استثمارية آمنة، خصوصاً أنّ العراق بات يمثل اليوم وجهة استثمارية واعدة".