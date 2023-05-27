انت الان تتابع خبر غدا.. مكة المكرمة على موعد مع ظاهرة فلكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستتعامد الشمس فوق الكعبة للمرة الأولى خلال العام 2023، غدا الأحد الساعة 12:18 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بحلول أذان الظهر.

وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة، أن "لحظة التعامد ستصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها بمقدار 90 درجة تقريبا، ما سيؤدي إلى اختفاء ظل الكعبة تماما، وكذلك ظلال جميع الأجسام في مكة، ليصبح ظل الزوال صفرا".



ونوهت بأن "المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا تشهد ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي".

وتشهد سماء مكة المكرمة ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين سنويا، نتيجة ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، ما يؤدي إلى انتقال الشمس "ظاهريا" بين مداري السرطان شمالا والجدي جنوبا، مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس.

ونتيجة لموقع الكعبة المميز بين خط الاستواء ومدار السرطان، تتشكل هذه الظاهر مرتين الأولى عند انتقال الشمس من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر ايار من كل عام، والثانية عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر تموز من كل عام.

