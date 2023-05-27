شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا تسلم المنسق العام للحوار الوطنى مشروع قانون لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، تسليم أحزاب التحالف اليوم المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، مشروع قانون مقترح لانتخابات مجلس النواب كما تم تسليم المقترح إلى المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وقال:" إننا نأمل في موافقة شركاء العمل السياسي داخل الأحزاب في التوافق حول هذا الاقتراح، موضحا أن تحالف الأحزاب يرى أن تجرى الانتخابات على أساس نصف المقاعد للدوائر الفردية والنصف الآخر لدوائر القائمة المطلقة تحقيقا للنص الدستوري بشأن تمثيل 7 فئات وهي المرأة والأقباط والشباب والمصريون بالخارج والعمال والفلاحين وذوي الهمم تطبيقا لأحكام المواد 11 و242 و244 من الدستور مع إعطاء حق الترشيح للأحزاب والأفراد في الفردي والقائمة وحق الأفراد في تشكيل قوائم بالمساواة ".

وأضاف " مطر ": اختيارنا وانحيازنا نظام الانتخابات بالقائمة المطلقة المغلقة هو بهدف التيسير على الناخبين وأيضا أداره العملية الانتخابية في عملية فرز الأصوات وإعلان الفائزين إلى جانب تطبيق النصوص الدستورية بتمثيل الفئات السبعة، كما أننا ندرك تماما أنها الأنسب لنا ولا يوجد نموذج مثالي للانتخابات يتفق عليه الجميع، ولكن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة يتوافق مع الحالة المصرية".