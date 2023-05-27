انت الان تتابع خبر رغم التتويج باللقب.. البايرن يقيل كان وحميدتش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي البافاري في بيان رسمي، ان "إدارة بايرن ميونخ رأت أنهما لم يقدما الإضافة ولم يعملا طبقا لسياسة النادي، رغم الفوز والتتويج بالدوري".

وتوّج بايرن ميونخ رسميا، السبت، بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ11 تواليا والـ32 في تاريخه في مسمى البطولة الجديد (البوندسليغا) والـ33 في الدوري الألماني بشكل عام.



واستفاد بايرن من الهدية التي قدمها له ماينز بفرضه التعادل على بوروسيا دورتموند بهدفين لمثلهما في "سيغنال إيدونا بارك" الذي امتلأ بالجماهير التي كانت تبحث عن لقب غاب عن خزائن النادي لـ11 موسما.

واضاف النادي بحسب البيان، أن "يان-كريستيان دريزن سيحل بدلا من أوليفر كان الذي تولى المنصب في 2021 خلفا لكارل-هاينتس رومنيجه".

وتابع بايرن "كان قرارا صعبا بالانفصال عن كان لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه بناء تطور الأوضاع فنحن بحاجة إلى تغيير، في حين لم يتم الاستقرار بعد على المدير الرياضي الجديد".

ونشرت مجلة "كيكر" وصحيفة "بيلد" الألمانيتين تقارير أكدت أن "إدارة بايرن ميونخ اتخذت قرارًا نهائيًا بالاستغناء عن خدمات الثنائي أوليفر كان المدير التنفيذي والمدير الرياضي صالح حميديتش".

وتم الاستقرار على إقالة حميديتش وكان، من النادي الألماني، لأن إدارة بايرن ميونخ رأت أنهما لم يقدما الإضافة ولم يعملا طبقاً لسياسة النادي، رغم الفوز والتتويج بالدوري.

وكان بايرن ودع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بعد إقالة يوليان ناغلزمان في نهاية مارس وتولي توماس توخيل المسؤولية.

وأنهى بايرن الموسم في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن دورتموند بعد تعادلهما بالنقاط (71) فحرم الأخير من لقب أول في البوندسليغا منذ العام 2012.

وبدا اللقب في طريقه إلى دورتموند بعد أن عادل كولن قبل 10 دقائق من نهاية المباراة أمام بايرن، لكن موسيالا سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 وسط احتفالات جنونية.

