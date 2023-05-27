شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تهنئ النائبة آية مدنى لتعيينها رئيسا للجنة الاتحاد الدولى للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وبطلة مصر السابقة في رياضة الخماسي الحديث، بمناسبة تعيينها من قبل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، رئيسا للجنة الخماسية التي شكلها الاتحاد الدولي لإعادة النظر في استحقاق اللاعبين "الروس والبيلاروسي" المحايدين للعودة للمنافسة في البطولات التي يشرف عليها الاتحاد بعد ترشيح المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، لها ممثلا عن مصر والقارة الإفريقية.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل هذه اللجنة الخماسية، استجابة لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية المنشورة في 28 مارس فيما يتعلق بحقوق الرياضيين المحظورين حاليا من المنافسة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا منذ الحرب الروسية أوكرانيا في فبراير 2022، كما أوصت اللجنة الأولمبية الدولية أن يكون أعضاؤها من الكفاءات الرياضية الذين يمتازون بالحيادية والنزاهة.