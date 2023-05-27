شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا كليب توصى خلال صالون التنسيقية بمراجعة رؤية مصر 2030 الخاصة بالتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا توجد رؤية واضحة للتعليم، ونحتاج لمجلس وطني للتعليم يتمتع بالاستقلالية وضمان الجودة .

وأضافت خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني "التعليم قبل الجامعي، القضية السكانية وخطورتها على المجتمع"، أنه يوجد الكثير من الكيانات المعنية بتطوير التعليم ولكن كل منها يعمل على حدا.

وأشارت إلى أن مصر بذلت الكثير من الجهد لتطوير التعليم قبل الجامعي، والحوار الوطني يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب والكيانات السياسية والتربويين والمواطنين، مضيفة أن أبرز التحديات التي تواجه التعليم قبل الجامعي في مصر، أنه يوجد قصور في عملية التطوير المهني للمعلم، وتحديات تتعلق بالطالب من عدم الذهاب إلى المدرسة وضعف ثقة المجتمع بالمدرسة، وهو ما يؤدي إلى انتشار الدروس الخصوصية.

وأوصت بمراجعة رؤية مصر 2030 الخاصة بالتعليم، وتعيين 40 ألف معلم سنويًا مقابل من يحالون إلى التقاعد، بخلاف خطة الـ 150 ألف معلم، وأن يكون للأكاديمية المهنية للمعلمين دور في التطوير.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون، النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، صفاء حسنى السمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، د. أيمن زهري، الخبير في القضايا السكانية، د. طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي وباحث دكتوراه في علم الاجتماع.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .