انت الان تتابع خبر بعد الاشتباك مع طالبان.. إيران تغلق حدودها مع أفغانستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام المواصلات والطرق في سيستان وبلوشستان، أيوب كرد، في مقابلة مع وكالة فارس"، إنه "نتيجة الاشتباكات التي اندلعت اليوم على الحدود بين إيران وأفغانستان، فإن أي تبادل اقتصادي على حدود ميلك مع أفغانستان مغلق حتى إشعار آخر".وأكد حرس الحدود الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان الحدودية في وقت سابق، وقوع اشتباكات مع قوات طالبان أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين بعد محاولة اقتحام الأراضي الإيرانية.

وأوضح حرس الحدود الإيراني، "وقع الاشتباك بسبب محاولة مسلحين مجهولين الدخول إلى الأراضي الإيرانية، ما أسفر عن تبادل إطلاق النار بين الطرفين، و خسائر كبيرة في صفوف المسلحين".

ووفقا لوكالة "إرنا"، بدأت عناصر طالبان صباح اليوم، بإطلاق النار على مركز ساسولي الحدودي في منطقة زابل، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر حرس الحدود الإيراني، و إصابة مواطنين آخرين.

وأعلنت الوكالة، مصرع 3 عناصر من حرس الحدود الإيراني، عقب اندلاع اشتباك مع قوات طالبان قرب مركز ساسولي الحدودي في منطقة زابل، الحدودية المحاذية لأفغانستان، الأسبوع الماضي.