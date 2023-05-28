انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: 7 محافظات تتجاوز حرارتها الـ40 درجة مئوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أن "درجات الحرارة خلال اليوم اليوم الاحد، ستتجاوز الـ40 درجة مئوية، في كربلاء المقدسة، وواسط، والديوانية، وميسان، وذي قار، والمثنى، والبصرة، فيما ستشهد محافظات بغداد، وديالى، وبابل، والنجف الاشرف، درجات حرارة بنسبة 40 مئوية".وأوضح، أن ""طقس يوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة تكون رعدية احياناً صباحاً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفت البيان الى أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".