انت الان تتابع خبر السيد السيستاني وصدام حسين.. صورة تشعل الجدل في العراق وهذه حقيقتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الصورة المتداولة مفبركة وغير صحيحة، إذ تم دمج صورة يظهر بها صدام حسين إلى جانب نجليه (عدي وقصي) مع صورة أخرى للمرجع الديني الأعلى في العراق (السيد علي السيستاني) وهو يظهر إلى جانب مجموعة من رجال الدين لتظهر بالشكل النهائي الذي تم تداولها به".



وأضاف، "علمًا سبق أن قمنا بتوضيح حقيقة ذات الصورة عبر حساباتنا في عامي 2017-2019".