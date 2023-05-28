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أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار


في الجنوب:
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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