شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 22 طلبا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 22 طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1-طلب من النائب نادر الخبيري وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية

2- طلب من النائب نادر الخبيري وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بصناعة الدواء

3-طلب من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز القدرة التنافسية في ظل الحوكمة والتنافسية العالمية

4-طلب من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رعاية المتفوقين للدراسة بالجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية

5-طلب من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري

6- طلب من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وإشراك القطاع الخاص بتلك المنظومة

7- طلب من النائب مرثا محروس وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دمج التجارة الالكترونية للاقتصاد الرسمي

8- طلب من النائب عايدة السواركة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص العمل لأبناء محافظة شمال سيناء

9- طلب من النائب هالة أبو السعد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة تبطين الترع وتغطية المصارف

10 –طلب من النائب عايدة السواركة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جذب القطاع الخاص لمشاركته في خطة تنمية سيناء

11- طلب من النائبة هالة أبو السعد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري، وتصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية

12- طلب من النائبة رشا كليب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية. 13- طلب من النائبة سحر بشير وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة العلاج البيولوجي لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة

14- طلب من النائبة هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التحول للاقتصاد الأخضر لإنتاج الطاقة

15- طلب من النائبة هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع الابتكار والاختراع وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي

16- طلب من النائبة هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الوظائف القيادية بقطاع الطاقة المتجددة

ه17- طلب من النائبة هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن منظومة إعادة تدوير القمامة

18- طلب من النائب علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا

19- طلب من النائب علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية

20- طلب من النائب علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من الرمال السوداء

21- طلب من النائب نادر الخبيري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية تعظيم إنتاج وتصنيع محصول القطن

22- طلب من النائب نادر الخبيري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مد مظلة التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين