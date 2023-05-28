شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 اتفاقيات دولية إلى تشريعية "النواب" لبحث طريقة إقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحث طريقة إقرارها وهل تخضع فى اقرارها لموافقة مجلس النواب أم تحتاج إلى استفاتاء وهل توجد بها أى مخالفة للدستور والقانون وجاءت الاتفاقيات كالتالى :

1-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 مليون و 356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023

2-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي.

3-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لدعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/2/2023.