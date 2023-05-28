تصريح هام من رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية بشأن إعلان النتائج

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، أن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل في الجولة الأولى.

وقال "ينار"، في تصريحات صحفية نقلها موقع قناة "روسيا اليوم"، إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.

وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أن "المواطنين يظهرون نفس الإقبال العالي في الجولة الثانية من التصويت كما في الجولة الأولى، سواء في الخارج أو داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن تجرى الانتخابات دون أي مشاكل أو حوادث".

وصباح اليوم الأحد، بدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00، بالتوقيت المحلي.

وينتافس على كرسي الرئاسة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.