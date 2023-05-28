شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يستنكر الهجوم الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استنكر البرلمان العربي، الهجوم الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وجدد البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، التأكيد على موقفه الرافض لتلك الاعتداءات المتكررة على مقار البعثات الدبلوماسية في الخرطوم..مشيرًا إلى أن تلك الأفعال الإجرامية تتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية التي تكفل ضرورة توفير الحماية والتأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية.

ودعا البرلمان العربي، جميع الأطراف السودانية للعمل على تغليب لغة الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى السودان.