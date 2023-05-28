شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يدعو إلى تضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا البرلمان العربي، إلى تضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وقال رئيس البرلمان عادل العسومي، خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية رياض مزور "أن الدول العربية تمتلك الإمكانيات والمقومات والقدرة التي تمكنها من النهوض بالأوضاع الاقتصادية وتحقيق هذا التكامل والانطلاق نحو مرحلة أعمق من التعاون الاقتصادي العربي".

وأشاد العسومي، بما تشهده المملكة المغربية من نهضة صناعية كبيرة، فضلًا عن اهتمامها بالصناعات الدقيقة والمتخصصة والمبتكرة، بما يؤدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لا سيما في الغذاء.

من جهته، أشاد وزير الصناعة والتجارة المغربي، بدور مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والعلوم والابتكار والتحول الرقمي، ذلك المجال الذي بات يشكل ركيزة أساسية تدخل في مختلف القطاعات، والتي ستسهم بدورها في بلورة العديد من الآليات والأدوات التي تمكن من تحقيق التوظيف الآمن والمستدام للعلوم والتكنولوجيا في خدمة العمل العربي المشترك.