انت الان تتابع خبر الحمى النزفية في العراق.. إجراءات حكومية لمواجهة المرض وخبير بيطري يوضح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً لآخر إحصائية عن المرض أعلنتها وزارة الصحة يوم الأربعاء الماضي، فقد بلغ عدد الإصابات 139 منها 20 وفاة، أغلبها بين مربي الماشية والقصابين.

تصاعد الإصابات بشكل كبير، دفع بمحافظات عدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاولة الحد منه، إذ منعت البصرة دخول المواشي إلى الأحياء والبلدات، فيما وجَّهت واسط، بعزل المصابين بردهات خاصة في المستشفيات وتخصيص فرق لمتابعة الحالات وعلاجها، مع عزل المَزارع التي يثبت إصابة ماشيتها بالمرض.



حكومة الإقليم من جانبها، أوضحت مستشارة وزارة الزراعة والموارد المائية فيها شيماء جمال كوخة أنها شكلت لجنة مختصة، لمكافحة المرض والتي شخَّصت حتى الآن حالتين فقط، والتي خصصت لها مبالغ لشراء العلاجات ورشِّ المبيدات بمناطق تواجد الماشية، مع نشر حملات توعوية للوقاية منه، داعية إلى الامتناع عن شراء اللحوم المذبوحة خارج المجازر، لعدم وجود فحوصات قبل وبعد الذبح أسوة بما تضمنه المجازر الرسمية، بحسب الصحيفة الرسمية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن فايروس المرض ينتقل إلى البشر إما عن طريق لدغات (القراد)، أو لمس دم أو أنسجة حيوانات مصابة أثناء الذبح أو بعده.

من جانبه، حمَّل الخبير بشؤون الوبائيات الدكتور البيطري ثامر الربيعي، مسؤولية انتشار المرض الاجهزة الحكومية المختصة كونها المسؤولة عن مكافحة حشرة (القراد) بشكل فاعل في مراحلها المبكرة خلال فصل الربيع، مع عدم وجود رقابة حقيقية لأعمال الذبح خارج المجازر الرسمية أو حتى عقوبات رادعة بحق من يذبحون الماشية وسط الأحياء السكنية، وفقا للصحيفة.

ونبه إلى أن المرض خطير واحتمالية الوفاة فيه عالية جداً، إذا ما وصل المريض إلى مرحلة النزف من فتحات جسمه، كما أن عدم وجود لقاح أو علاج له حتى الآن، يزيد من خطورته، ما يستوجب مراجعة الطبيب مبكراً عند الشعور بالأعراض.

