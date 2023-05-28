انت الان تتابع خبر كتب مرمية على الأرض بعد انتهاء الامتحانات الوزارية.. هل حصل ذلك فعلاً في العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخبر المتداول مضلل، إذ أن الصورة المتداولة تم التقاطها من مقطع فيديو قديم سبق أن تم نشره عبر اليوتيوب عام 2013، ومن خلال التدقيق في لهجة المتحدث في المقطع ولوحات السيارات الظاهرة فيه تبيّن أنه في السعودية وليس في العراق".