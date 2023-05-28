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كتب مرمية على الأرض بعد انتهاء الامتحانات الوزارية.. هل حصل ذلك فعلاً في العراق؟

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخبر المتداول مضلل، إذ أن الصورة المتداولة تم التقاطها من مقطع فيديو قديم سبق أن تم نشره عبر اليوتيوب عام 2013، ومن خلال التدقيق في لهجة المتحدث في المقطع ولوحات السيارات الظاهرة فيه تبيّن أنه في وليس في العراق".

يأتي تداول هذه الصورة بالتزامن مع انتهاء الامتحانات العامة لطلبة الدراسة الابتدائية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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