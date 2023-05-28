انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية

انطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (+3 تغ).



وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.



ويتنافس في الجولة الثانية؛ مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال قليجدار أوغلو.



وفي الانتخابات سيدلي ما يزيد عن 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.



وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.​​​​​​​



وبموجب القوانين التركية، يُحظر حتى الساعة السادسة من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها.



ويتم السماح بنشر الأخبار والبلاغات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات فقط بين الساعة السادسة والتاسعة مساء.



وبداية من الساعة 21:00 من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي.



ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 21:00 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.



وبحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة ابتداء من الساعة 06:00 من يوم الانتخابات حتى الساعة 00:00 منتصف الليل.



كما يحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين بحماية الأمن العام.



ويمكن إقامة حفلات الزفاف بعد الساعة 18:00 يوم الانتخابات بشرط اتباع قواعد الحظر الانتخابي والقواعد المحدد في هذا الإطار.



وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من أردوغان، وقليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.



وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.​​​​​​​



وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.​​​​​​​



الأناضول

