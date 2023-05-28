هل تنتهي الأزمة؟.. بايدن يعلن توصله لاتفاق مبدئي لتجنب التخلف عن سداد الدين الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن توصل إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدّين الأمريكي، وبالتالي تجنب التخلف عن السداد.

ويأتي هذا الاتفاق الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.

ويأتي هذا الاتفاق ايضا بعد وعود وتأكيدات من بايدن بسداد الديون، حيث أكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده لن تتخلف عن سداد ديونها، في حين بدأ الوقت ينفد للتوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والمفاوضين الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين العام.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، قال بايدن: “لن يكون هناك تخلف عن سداد الديون"، واصفا المفاوضات التي يجريها مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الغالبية الضئيلة في المجلس بـ “المثمرة”.

والخميس، يبدأ النواب الأمريكيون عطلة تستمر 10 أيام، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين العام لتجنّب تخلّف البلاد عن السداد.

واعتبر الجنرال مارك ميلي ، رئيس أركان الجيش الأمريكي، التخلف عن السداد "سيضر بمعنويات الجيش وجهوزيته".

وقال ميلي، في تصريحات للصحفيين في البنتاجون: “سيكون هناك تأثير سلبي كبير جدًا على جهوزية ومعنويات وقدرات جيش الولايات المتحدة إذا تخلفنا عن السداد” إضافة إلى “الإضرار بالسمعة على الصعيد الدولي”.