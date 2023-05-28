شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البابا فرانسيس والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يبحثان نبذ الكراهية والعنصرية والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث بابا الفاتيكان البابا فرانسيس والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، نبذ الكراهية والعنصرية.

وجرت المباحثات بين البابا فرانسيس والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مقر إقامة البابا في سانتا مارتا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد.

ووفق الوكالة، جرى، خلال اللقاء، تبادلُ الأحاديث، وبحث الموضوعات ذات الصلة بالقيم المشتركة وتشييد الجسور بين الحضارات، ونبذ الكراهية والعنصرية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، استقبل الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي في مقر الرابطة الفرعي بالرياض، رئيس أساقفة فيينا (الكاثوليك) الكاردينال الدكتور كريستوف شونبرون.

وخلال الزيارة ناقش الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما جهود بناء الجسور بين الأمم والشعوب، وأهمية التعاون والتواصل الفاعل بين قادة الأديان في مواجهة أفكار ودعوات الصدام الحضاري.

وتناول اللقاء أيضًا الحديث عن وثيقة مكة المكرمة وتأثيرها العالمي البارز في العلاقات بين الأديان والثقافات، ودورها الفاعل في معالجة أبرز الأزمات الدولية.

وأشاد الكاردينال بمنجزات الوثيقة على الصعيد العالمي، وبخاصة ما حملته مضامينها من رسائل إيجابية للأجيال القادمة، كونها خصصت في مضامينها حديثًا عن الشباب وتمكينهم.