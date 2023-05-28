انت الان تتابع خبر استقدام مدير هيئة استثمار كركوك الأسبق بتهمة اقتراف مخالفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لهيئة استثمار كركوك الأسبق؛ على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بمنح إجازةٍ استثماريَّـةٍ، وحصول تجاوزٍ على عقاراتٍ تعودُ لوزارة الماليَّة".



واضافت إنَّ "أمر الاستقدام الصادر عن المحكمة بحقِّ المُتَّهم الذي يشغل حالياً منصب المدير العام لدائرة البحث والتطوير في هيئة التصنيع الحربي؛ جاء مُستنداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيّ النافذ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

