شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على اتفاقيتين لدعم النقل البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة علي اتفاقيتان دوليتان في قطاع النقل البحري، مع الدعوة إلي جلسة أخري غدا الإثنين لمناقشة باقي جدول الاعمال.

وتأتي الاتفاقية الأولي، التي وافق عليها المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

أما الاتفاق الثاني يشمل قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس.

وكانت الجلسة قد شهدت إحاله 6 مشروعات قوانين إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان الترخيص لوزير البترول بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير ومنطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط، والبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس، وفى منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس، وراس العش بخليج السويس، وجاءت مشروعات القوانين كالتالى :

1-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ونترشل ديا دبليو إن دي جي أم بي اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع

2-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع

3-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس (ج.م.ع

4-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس ج.م.ع

5-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية اشرفي بخليج السويس (ج.م.ع

6-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس ج.م.ع