شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى: مقتل 400 شخص على يد الشرطة الأمريكية خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان "بعد مرور عامين على الاستعراض الدورى الشامل.. ماذا حققت الولايات المتحدة الأمريكية فى تنفيذ تعهداتها؟ "، والذى تناول بالرصد والتوثيق أوضاع حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة الامريكية منُذ أكثر من عامين، وتحديداً من الدورة الثالثة للاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2020، وذلك لمعرفة التقدم المحرز فى تنفيذ التعهدات التى قبلتها السلطات الامريكية بشكل طوعى، والتعهدات التى لم يتم تنفيذها حتى الآن، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات. وذلك بمناسبة تقديم الولايات المتحدة تقرير منتصف المدة الطوعى إلى آلية الاستعراض الدورى الشامل.

وكانت الولايات المتحدة قد خضعت لعملية الاستعراض الدورى الشامل للمرة الثالثة فى 9 نوفمبر 2020، وتلقت أثناء جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدورى الشامل، (347 توصية)، قبلت منها بشكل كلى وجزئى (280 توصية) بينما رفضت (67 توصية). وبتحليل مؤسسة ماعت لهذه التوصيات، وجدنا أن أغلب التوصيات التى وجهت للولايات المتحدة تناولت 5 محاور رئيسية تمثلت فى الانضمام إلى المعاهدات الدولية؛ منع التمييز ومكافحة العنصرية؛ إلغاء عقوبة الإعدام؛ التعاون مع هيئات الأمم المتحدة؛ وإنهاء العنف والقوة المفرطة لقوات الشرطة فى الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تلقت 63 توصية تتعلق بالتصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التى لا تزال الولايات المتحدة غير طرف فيهًا. وبمراجعة مؤسسة ماعت للاتفاقيات التى لا تزال الولايات المتحدة لم تنضم إليها، وجدت ماعت إن الولايات المتحدة لم تنضم بعد إلى ست معاهدات واتفاقيات أساسية من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، وهو ما نسبته 66% من إجمالى هذه الاتفاقيات والمعاهدات. من بينها العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما لم تنضم الولايات المتحدة إلى البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقيات مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تلقت 35 توصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وتقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين صدر فى حقهم حكمًا بعقوبة الإعدام. مع ذلك لا تزال عقوبة الإعدام سارية فى الولايات المتحدة، حيث جرى إعدام 22 شخص موزعين على ست ولايات خلال عام 2022.

وكشف التقرير عن قبول الولايات المتحدة نحو 38 توصية تتعلق بمنع التمييز ومكافحة التمييز العنصرى، ومع ذلك لا تزال العنصرية متفشية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح التقرير إن الولايات المتحدة أخفقت فى تنفيذ المعايير القانونية الدولية لمكافحة العنصرية. وهو ما يعنى إن ثمة خطوات أخرى يجب أن تسرع فيهًا الولايات المتحدة لتنفيذ التوصيات التى قبلتهًا بخصوص مكافحة العنصرية ومنع التمييز لاسيمًا فيما يتعلق بحقوق الأشخاص من الأقليات الدينية والسكان الأصليين والمهاجرين والأشخاص ذوى الإعاقة.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة الامريكية قبلت 5 توصيات تتعلق بالحد من انتشار الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة الامريكية، ومع ذلك لا يزال الموقف من تنفيذ التوصيات غير مكتمل، حيث شملت الجهود نحو تنفيذ التوصيات اقتراح تشريع فيدرالى من شأنه تتبع مبيعات الأسلحة أو إنشاء سجل للمسدسات، ومع ذلك تعرض هذه التشريع إلى مقاومة من لوبى السلاح فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر التقرير إلى إن نحو 860 مليون قطعة سلاح بحوزة المدنيين فى الولايات المتحدة الأمريكية. وأنه خلال الفترة من عام 2000 إلى 2020 تضاعف الإنتاج السنوى للأسلحة النارية فى الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مرات تقريبًا. للحد الذى يقال فيه إن عدد الأسلحة يفوق عدد الأفراد فى الولايات المتحدة وإن 46% من ملكية المدنيين على مستوى العالم للأسلحة تنحصر فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى انتشار الأسلحة بالتبعية إلى حوادث عنف متتالية فمنذ خضوع الولايات المتحدة للمراجعة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل شهدت 1339 عملية عنف مسلح من بينهًا نحو 692 عملية إطلاق نار جماعى فى عام 2021 مما أدى إلى مقتل وإصابة 45 ألف شخص، بينمًا شهد عام 2022 نحو 647 عملية إطلاق نار جماعى أدى إلى مقتل وإصابة 44 ألفا.

وفى هذا السياق قال الخبير الحقوقى الدولى ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن الولايات المتحدة تلقت 30 توصية تتعلق بإنهاء العنف والقوة المفرطة للشرطة الأمريكية وقوات انفاذ القانون، مع ذلك استمر سلوك الشرطة الأمريكية فى ممارسة العنف والقوة المفرطة لاسيما ضد المنحدرين من أصل أفريقى والملونين، وأضاف عقيل إنه خلال عام 2022 فقط، توفى 400 شخص من قبل الشرطة على اعتبارات تتعلق باللون والعرق حيث تقتل الشرطة الأشخاص من ذوى البشرة السوداء ثلاث اضعاف مقارنة بالأشخاص من البيض. وطالب عقيل الولايات المتحدة بضرورة إنشاء آلية على المستوى الاتحادى وعلى صعيد الولايات لتنفيذ التوصيات الخاصة بالاستعراض الدورى الشامل تنفيذّا للتوصيات المقدمة فى الجولة الثالثة من الاستعراض.

فى حين أشارت مارينا صبرى نائبة مدير وحدة الآليات الدولية فى مؤسسة ماعت، إلى تلقى الولايات المتحدة خمس توصيات تتعلق بإنهاء التدابير القسرية الإنفرادية التى تفرضهًا الولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة من الأشخاص فى بعض الدول التى تعارض سياستها، وأضافت أن الولايات المتحدة تفرض هذه التدابير على أكثر من 9 آلاف شخص وأن الاستمرار فى فرض المزيد من التدابير القسرية الانفرادية يقوض من تعزيز حقوق الإنسان فى العالم.