شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاتصالات بالنواب: البريد نموذج لكيان مصرى ناجح حقق أرباح 3.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققه البريد المصري خلال العام الماضي، مؤكداً بأن الأرقام تؤكد أننا أمام نموذج لكيان مصري ناجح محققاً أرباح وصلت إلي 3 مليارات و800 مليون جنيه بزيادة عن العام الماضي تقارب لـ700 مليون جنيه.

وأضاف رئيس اتصالات النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن خطة التطوير في الإنشاءات الجديدة وصلت لـ 950 مكتب بريد، بالإضافة إلي 300 مكتب جديد بزياده 20%، ولفت بدوي إلي أن هناك طفرة كبيرة وتوسع في مجال الأكشاك البريدية وصلت إلي 65 كشك بريدي مما يؤكد أن هناك تقدم وتطور .

وتابع بدوي بأن ماتحقق هو ثمار تعاون مثمر بين مجلس النواب والبريد، ونتطلع لمزيد من التعاون لتحقيق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

ووجه بدوي الشكر إلي الجهد الذي تحقق خلال العام الماضي، مؤكداً أن الدكتور شريف فارق حقق طفرة كبيرة وأن يسير وفق رؤية الدولة المصرية.

من جهته أكد النائب أحمد نشأت وكيل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلا شك أننا نجد كل التعاون من الهيئة القومية للبريد والبرلمان مطالباً باستيضاح المستهدف عن العام القادم.

وتابع نشأت بأن البريد يقوم بدور كبير في خدمة المجتمع وانعكس بشكل كبير علي المواطن المصري.