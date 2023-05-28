شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تقر موازنة وزارة الكهرباء..و28 مليار جنيه لتطوير الشبكات بحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 2023/2024 بإجمالي 42.080 مليار جنيه.

من جانبه استعرض عادل الشاذلي ممثل وزارة الكهرباء، تفاصيل الموازنة ومنها تخصيص الباب الاول بواقع 15.8 مليون جنيه، والباب الثاني (السلع والخدمات) 2.7 مليون جنيه، ويأتي الانخفاض في هذا الباب في إطار رؤية الحكومة لترشيد الانفاق.

وقال الشاذلي، إن الإيرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد تقدر بنحو 28.5 مليار مقابل 2.8 مليون جنيه العام السابق، موضحا أن هذا الفارق في الزيادة يأتي بعد إدراج مشروعات حياة كريمة في الموازنة ببند الإيرادات ويقصد بإضافتها في هذا البند " توفير الإيرادات اللازمة لتمويل مشروعات حياة كريمة" وذلك بواقع 28 مليارا.

وأضاف الشاذلي، أن الباب السادس ( الاستثمارات) شهد طفرة خلال العام المالي الجديد 2023/2024، ليصل إلي 42.080 مليار جنيه مقابل نحو 7 مليار العام الماضي، بسبب المشروعات الحيوية الهامة المدرجة ومنها التغذيه الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي في مرحلته الأولي، فضلا عن مشروعات الاستصلاح الزراعي .

وحول تساؤل النائب عمرو قطاعي عن إدراج مخصصات لصالح حياه كريمة في الإيرادات، أوضحت نورا فاروق، أنه بالفعل هناك تضخم في الايرادات بمبلغ 28 مليار، وذلك لصالح تطوير شبكات الكهرباء لمشروع حياة كريمة في مرحلتها الأولي.

وفي إطار تنفيذ المشروعات الاستثمارية، طالب ممثل وزارة الكهرباء علي عبد الفتاح، بزيادة الاستثمارات بنحو 28 مليار لاستكمال المشروعات الاستثماريه ذات الأولوية المدرجة خلال العام المالي والتي تخص القطار السريع ومتطلبات مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تحظي بإهتمام بالغ، لاسيما وأن المبلغ المدرج بمشروع الموازنة غير كاف.

لتؤكد ممثل وزارة التخطيط، أن بعض المشروعات وردت إلي التخطيط بعدما سلمت الخطة، لكننا مع ذلك نؤكد أنا نعمل مع وزارة الكهرباء علي جدوله المشروعات، وهي مشروعات هامة وضخمة ونتابع خلال السنة المالية من خلال معدلات التنفيذ.

وفي هذا الصدد أيضا قال ممثل المالية عمرو سعد، إن جميع المشروعات يتم تعزيزها علي مدار السنة المالية في حينه، وأن المخصصات المدرجة حتي الآن في مشروع الموازنة ستكفي حتي نصف السنة متاح، لافتا إلي أن وزارة المالية ستوافي الكهرباء علي مدار السنه المالية مع متابعة التنفيذ.