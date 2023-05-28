شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب سرعة تغطية مصرف أجهور بالقليوبية: يمثل خطر على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، سرعة تغطية مصرف أجهور وبعض المجاري المائية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، قائلا:" الوضع القائم يتسبب فى معاناة حقيقة ويهدد حياة المواطنين يوميا، ومن ثم يجب أن يكون هناك حل عاجل وفورى للحفاظ على الأرواح".

ومن جانبه، قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن الطريق خطير وفى حاجة ماسة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المواطنين، على أن يكون الطريق أولوية فى التنفيذ، وأن لم يكن هناك اعتمادات كافية من الممكن أن يتم التنفيذ على مرحلتين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، وأثناء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن عدم القيام بتغطية مصرف أجهور وبعض المجاري المائية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية رغم مرورها داخل الكتلة السكنية مما يشكل خطرًا على حياة المواطنين.

وطالب النائب عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، سرعة البت فى أمر الطريق خاصة وأنه يتعلق بأرواح المواطنين بصورة مباشرة، متسائلا عن مصير الطريق، وهل من الممكن أن يتم إدراجه ضمن ميزانية العام المالى الجديد؟، مشددا على ضرورة البت فى هذا الأمر للحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال النائب أحمد بدوى، إن الشهر الماضي شهد وقوع ثلاث حوادث، حيث سقطت 3 سيارات فى هذا المصرف ، متسائلا هل لدى وزارة الرى إمكانية لتوفير المبلغ من عدمه.