شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نستهدف تحجيم ظاهرة تجنيس اللاعبين ولدينا أبطال جاهزة للمشاركة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن ظاهرة هروب اللاعبين بدأ بعملية التجنيس، ونحن نحاول تحجيم الظاهرة، وتقديم كل الدعم للاعبين المصريين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور وزير الشباب والرياضة لمناقشة موازنة الوزارة لعام 2023\2024.

وأضاف صبحى :"نتخذ اجراءات حكومية وظاهرة هروب اللاعبين انكمشت كما ننظر الي القوانين واللوائح الدولية في عملية التجنيس، كما أن علينا أن ننظر الي اللاعبين الذين خرجوا من مصر مثلا لاعب الاسكواش استطعنا تجهيز عدد من الأبطال ولاعبين وأصبحوا في التصنيف الأول".

وقال إن اللاعب المصرى أصبح مشروع بالنسبة لنا وهناك متخصصين من أطباء وفنيين موجودين بجانب كل لاعب يقومون بالتدريب والتأهيل والمساعدة اللازمة.

ووجه الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالا لوزير الشباب والرياضة حول تطوير مراكز الشباب، وهل تتم الصيانة بشكل دورى وهل هناك لجان متخصصة لأن أحيانا تكلفة الصيانه توفر مبالغ بملايين الجنيهات.

ورد الوزير أنه سيكون هناك أشراف دورى على مراكز الشباب لمتابعة الصيانة الخاصة بالأجهزة في مراكز الشباب حتى يتم حوكمة عملية الانفاق علي الصيانة.

وطالب محسب بحل مشكلة الانترلوك بمركز شباب ميت عقبة حتى لا يتم تدمير الصالة المغطاة بعد أن تكلفت ملايين الجنيهات ووعد الوزير بالتدخل لحل الأزمة فورا.