شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل للعام المالي 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023-2024 فيما موازنة ديوان عام وزارة النقل، وبحضور ممثلي وزارة النقل، وبحضور ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض اللواء محمد السيسي رئيس ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، الخطوط العريضة بموازنة ديوان عام وزارة النقل، والتي بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان 23/24: وصلت إلى 673 مليونا و655 ألف جنيه بزيادة عن العام الحالي 22/23: قدرها 629 مليونا و509 آلاف جنيه، بنسبة: 1426 %.

وأشار اللواء محمد السيسي إلى أن المستهدف أن يقوم ديوان عام وزارة النقل بتنفيذ عدد (4) مشروعات رئيسية بيانها كالتالي:-

1- مركز إدارة الأزمات احتياجات النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة

2- وحدة سلامة النقل بالسكة الحديدة المنشأة حديثا.

3- بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات والمرحلة الثانية من المنظومة الجغرافية.

4- تطوير محطات السكك الحديدة“ المرحلة الأولى "مبادرة حياة كريمة.