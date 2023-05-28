شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بمجلس النواب تناقش مشكلات مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن معاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، مما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة.

وقال مقدم طلب الاحاطة: "كجهة تشريعية هدفنا النهوض بقطاع الصناعة وتطويرها فهذا"، موضحا أن قطاع الغزل والنسيج لم يطور من 40 عاما، مشيرا إلي أن المستثمر يعاني من تعرضه للسرقة والنهب من السوق السوداء.

وطالب بتشغيل المصانع وتشغيل كافة الماكينات، متسائلا عن خطة الوزارة في التطوير.

وقالت نيفين الكاتب عضو اللجنة: "دور اللجنة قوي في الحفاظ علي الامن القومي كما لها دور رقابي علي الوزرات الاقتصادية"، موضحة أن وزارة قطاع الأعمال أفسدت الصناعة والوزير سيحاسب أمام الله ، متسائلة: أين خطة الوزارة.

واكدت الكاتب أن مصر كانت دولة رائدة في الصناعات النسيحية، وإذا لم نستغل الثورة البشرية سنخسر كثيرا، مؤكدة أنه علينا أن نلحق النفس الأخير.

وأفاد محمد نشأت العمدة، عضو اللجنة، أنه بدون صناعة لن يكون هناك اقتصاد لمصر، طالبا بتسهيل الإجراءات علي المستثمر، قائلا: "يعني من الآخرعلينا نحمل المستثمر علي كفوف الراحة".

وأوضح محمد حمدي موسى، أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة وكل وزير يسير بدماغه، مشددا علي ضرورة حضور المجموعة الاقتصادية للجنة وعرض المشكلة وإيجاد حلول.

فيما قال محمد سعد عوض الله: وجود ممثلي الوزرات بدون ممثل عن البنك المركزي غير مجدي ، موضحا أن اللجنة طالبت مرارا حضور المجموعة الاقتصادية وعلي رأسها البنك المركزي، مشيرا إلي أن صورة المصانع المصرية في الخارج غير جيدة، قائلا: هنتحاسب علي هذا التقصير، طالبا باستراتيجية واضحة لوزارة الصناعة وخاصة في هذا القطاع.

وعلق ممثل وزارة الصناعة أنه علي وزارة الزراعة توفير احتياجات قطاع الأعمال العام حتي تقوم المصانع بأعمالها علي أكمل وجه.