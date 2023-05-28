ماني يحسم مصيره مع بايرن ميونخ

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إن "ماني لديه الرغبة في الاستمرار بقميص بايرن ميونخ".

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "ماني يريد البقاء في بايرن ميونخ، وسوف يخبر مجلس إدارة النادي الجديد بذلك قريبا جدا".



وأضاف: "يأمل ماني الحصول على فرصة للبقاء والفوز بالألقاب في الموسم المقبل".

وختم رومانو: "ماني عقد جلسة مع مدربه توماس توخيل، وأبلغه بذلك أيضا".

وانضم ماني، لصفوف بايرن ميونخ، مطلع هذا الموسم، قادما من ليفربول، لكنه حظى بموسم غير جيد، على صعيد التهديف والمشاركات، بجانب تعرضه لإصابة أبعدته كثيرا عن الفريق البافاري.

يشار إلى أن بايرن ميونخ توج أمس السبت بلقب البوندسليجا للموسم الحادي عشر على التوالي.

