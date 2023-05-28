- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر ماني يحسم مصيره مع بايرن ميونخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457316-638208823817725450.jpg
حسم السنغالي ساديو ماني، اليوم الاحد، مصيره مع فريقه بايرن ميونخ، في ظل التقارير التي أفادت بأنه سيرحل عن قلعة أليانز أرينا في الميركاتو الصيفي.
2023-05-28 | 16:50
المصدر:
765 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
حسم السنغالي ساديو ماني، اليوم الاحد، مصيره مع فريقه بايرن ميونخ، في ظل التقارير التي أفادت بأنه سيرحل عن قلعة أليانز أرينا في الميركاتو الصيفي.
وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إن "ماني لديه الرغبة في الاستمرار بقميص بايرن ميونخ".
وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "ماني يريد البقاء في بايرن ميونخ، وسوف يخبر مجلس إدارة النادي الجديد بذلك قريبا جدا".
وأضاف: "يأمل ماني الحصول على فرصة للبقاء والفوز بالألقاب في الموسم المقبل".
يشار إلى أن بايرن ميونخ توج أمس السبت بلقب البوندسليجا للموسم الحادي عشر على التوالي.
وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "ماني يريد البقاء في بايرن ميونخ، وسوف يخبر مجلس إدارة النادي الجديد بذلك قريبا جدا".
وأضاف: "يأمل ماني الحصول على فرصة للبقاء والفوز بالألقاب في الموسم المقبل".
وختم رومانو: "ماني عقد جلسة مع مدربه توماس توخيل، وأبلغه بذلك أيضا".
وانضم ماني، لصفوف بايرن ميونخ، مطلع هذا الموسم، قادما من ليفربول، لكنه حظى بموسم غير جيد، على صعيد التهديف والمشاركات، بجانب تعرضه لإصابة أبعدته كثيرا عن الفريق البافاري.
يشار إلى أن بايرن ميونخ توج أمس السبت بلقب البوندسليجا للموسم الحادي عشر على التوالي.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا