انت الان تتابع خبر أردوغان يوجه دعوة لأنصاره بشأن صناديق الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب أردوغان على حسابه في "تويتر": "أود أن أشكر كل من زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح".

وأضاف: "أدعو جميع إخواني لحماية صناديق الاقتراع حتى تصدر النتائج النهائية، حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا بأيدينا حتى اللحظة الأخيرة!".



وأُغلقت مراكز وصناديق اقتراع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في عموم تركيا أبوابها، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط مشاركة مرتفعة جدا.

واليوم الأحد، أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.