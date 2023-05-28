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ضبط أطنان من الكبريت مخزنة قرب مناطق سكنية في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "جهاز المخابرات في البصرة وبالاشتراك مع مديرية الجريمة المنظمة في المحافظة ومديرية البيئة تم ضبط الاف الاطنان من مادة الكبريت".

وأشار إلى أن "هذه الأطنان مخزونة قرب مناطق سكنية وبطريقة مخالفة لشروط السلامة والبيئة وتحت اشعة الشمس وبشكل عشوائي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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