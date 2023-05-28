بعد فرز 85% من صناديق الاقتراع.. أردوغان يحصل على 53% من الأصوات وكليجدار أوغلو يحصل على 46%

قالت وكالة الأناضول التركية إنه بعد فرز ما يقارب الـ85.45% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية في جولتها الثانية، وذلك يوم الأحد 28 مايو/أيار 2023، فقد حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 53.15% من الأصوات، في حين حصل كمال كليجدار أوغلو على 46.85% من الأصوات.



في سياق متصل فقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد 28 مايو/أيار 2023، إلى حماية صناديق الاقتراع، وذلك بعد انتهاء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، ووجَّه في الوقت نفسه الشكر لكل "الزملاء" الذين عملوا بإخلاص أمام صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح.



أردوغان قال في تغريدة له بصفحته الرسمية على "تويتر": "أدعو جميع إخواني لرعاية صناديق الاقتراع حتى تكون النتائج نهائية. حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا فوق رؤوسنا حتى اللحظة الأخيرة!".



في حين قال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، إن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجرى الأحد 28 مايو/أيار 2023، سوف تكون متاحة في وقت أقصر من نتائج الجولة الأولى، وأضاف أنه من المتوقع صدور النتائج بصورة أسرع؛ نظراً إلى أن الانتخابات بين مرشحَين اثنين فقط، على الرغم من أنه لم يحدد وقتاً معيناً.



إذ إنه وفي الجولة الأولى من الاقتراع في 14 مايو/أيار 2023، صدرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية والرئاسية -التي جرت بالتزامن- نحو منتصف ليل اليوم نفسه. أما في الجولة الحالية، فتقتصر الانتخابات على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، لذا من المتوقع أن تصدر النتائج قبل هذا الموعد.



لا عوائق في الانتخابات التركية

أوضح ينار في تصريحه، أن عملية التصويت تتم دون عوائق حتى الآن، فيما واصل الناخبون الأتراك، منذ الصباح، عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستقرر الرئيس المقبل للبلاد.



في سياق متصل، فقد أغلقت صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، الأحد 28 مايو/أيار 2023، وبدأت لجان الانتخابات عملية الفرز لمعرفة الفائز بمنصب رئيس الجمهورية التركية.



ويتنافس على جولة الإعادة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد جولة أولى من الانتخابات، لم يتمكن أي طرف من تجاوز نسبة الحسم 50% + 1، وأسفرت عن خروج المرشح الثالث سنان أوغان، مرشح تحالف الأجداد (أتا)، من المنافسة.



يأتي إغلاق الصناديق بعدما دُعي 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً للإدلاء بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخباً سيصوتون لأول مرة.



وكان أردوغان ومنافسه في الجولة الثانية كمال كليجدار أوغلو، قد أدليا بصوتيهما في الانتخابات التي انطلقت الساعة الـ8 صباحاً، ومن المنتظر أن تُعلَن نتائجها بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.



الرئيس التركي أدلى بصوته برفقة عقيلته أمينة أردوغان، في مدرسة صفوت تشبي الابتدائية بمنطقة أوسكودار في القسم الآسيوي من إسطنبول، بينما أدلى مرشح تحالف "الطاولة السداسية"، بصوته في مدرسة الأرجنتين الابتدائية بمنطقة "تشوقور أمبار" بالعاصمة أنقرة، برفقة عقيلته سلوى.



دعوات للمشاركة في عملية التصويت

عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية التركية، قال رجب طيب أردوغان، تعليقاً على عملية التصويت والفرز: "تركيا قدمت نموذجاً ناجحاً في الديمقراطية عبر نسبة مشاركة في التصويت اقتربت من 90%"، وقال أيضاً: "الشعب هو من سيختار رئيسه، أطلب من مواطنينا الحرص على المشاركة في عملية التصويت وعدم التراخي".



بدوره ناشد مرشح المعارضة كليجدار أوغلو، المواطنين الأتراك التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل ما وصفه بـ"الديمقراطية الحقيقية التي نريد". وقال: "أدعو جميع مواطنينا إلى الذهاب للصناديق والمشاركة في الانتخابات الرئاسية التركية، ومن ثم البقاء إلى جانب الصناديق لمراقبة عملية الفرز. ستأتي الديمقراطية لهذا البلد بالتأكيد".



وفي 14 مايو/أيار 2023، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافساً في الرئاسية كل من أردوغان، وكليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.



وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو/أيار، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​



وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.​​​​​​​



(وكالات)