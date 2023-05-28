شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بالنواب توافق على مشروع موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية الجديدة 2023/2024 بإجمالي 8.7 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار العام المالي الجاري 2023/2022.

يأتي ذلك بعد استعراض ممثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تفاصيل مشروع الموازنة والتي يأتي في مقدمتها بلوغ جملة الايرادات نحو 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2023/2024 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2022، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحقيق الهيئة فائض ربح متوقع خلال العام الجديد 2023/2024 قدره 251 مليون جنيه.

كما رد ممثل الهيئة على استفسارات النواب حول الأجور والمكافأت، مؤكدا أن الهيئة هيئة اقتصادية، وأي قرار الحوافز لا بد من موافقة المالية.