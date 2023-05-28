شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توافق على موازنة البريد المصرى.. ورئيس الهيئة: ماكينة ATM لكل مكتب بريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بالإجماع علي مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد .

وأكد الدكتور شريف فاروق في كلمته خلال اجتماع اللجنه اليوم، أن البريد المصري يسعي لتقديم جميع الخدمات الحكومية من خلال مكاتب البريد للتسهيل علي المواطنين، موضحا أن هناك 156 خدمه تقدم من خلال البريد وليس لدينا مانع نضيف خدمات جديدة، بالإضافة إلي خدمات الورق المومن ومستخرج الشهر العقاري الموجود في 110 مكاتب، وقولا واحدا نسعي بأن يكون البريد المصري هو الوجهة الأولي لتقديم الخدمات الحكومية في مصر .

وتابع فاروق أن هناك 4000 فرع للبريد، وأنه تم إضافة 300 فرع، وهناك 860 مكتبا، استطعنا أن نطورها وتقريبا انتهينا من المرحلة الاولي وعملية الاستثمار نعدكم إنها هتستمر وهينعكس على أداء البريد، مشددا بأن الهيئة تسعي لتركيب ماكينة ATM في كل فرع من فروع البريد المصري لتقديم الخدمات المصرفيه للجمهور .

وأضاف رئيس القومية للبريد بأن البريد المصري يتلقي الودائع التوفير دون الإقراض ونسعي لتطوير خدماتنا باستمرار، وهناك أبلكيشن لزيادة الخدمات الحكومية إلي أن نصل إلي عمليات كاملة، بالإضافة إلي العمل المصرفي من خلال حسابات التوفير وهناك اتصال يومي مع البنك المركزي بخصوص دوريات العائد .

وشدد شريف فاروق بان الهيئة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة قامت بتطوير 52 مركزا بجميع قراها وتوابعها ضمن المرحلة الأولي لحياة كريمة ومستمرون في باقي المراحل .