شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: خفضنا موازنة وزارة الشباب 100 مليون جنيه ضمن خطة ترشيد النفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة قررت تخفيض موازنتها 100مليون جنيه، وذلك ترشيدا للانفاق في إطار خطة الحكومة ترشيدا للانفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور وزير الشباب والرياضة.

وأضاف وزير الشباب أنه بالنسبة لطلبات النواب فيما يخص مراكز الشباب وغيرها فهناك من 60 أو 70%،؜ تم تنفيذه والباقي أما لا يزال في البرنامج وينفذ أو جزء منه تقصير مننا كوزارة، ونسعى لعلاج هذا الأمر وحل كل المشكلات.

وقال مصطفى سالم وكيل اللجنة إن الوزارة تقوم بجهد كبير، مشيدا بحجم الاستثمارات التي تبلغ مليار و296 مليون جنيه حجم بقطاعي الشباب والرياضة.

ووجه النائب مصطفي سالم الشكر لوزير الشباب والرياضة على حل مشكلة ملعب نادي الهلال بساحل طهطا، والانتهاء من الأعمال بالأمس، وأيضا الانتهاء من أعمال حمام سباحة نادي طهطا الرياضي والتي تخطت تكلفتة 7 ملايين جنيه وطالبت بالأثاث لحمام السباحة ودعوة الوزير للافتتاح.

وأشار سالم بإحلال وتجديد ملعب مركز شباب طهطا ضمن موازنة العام المالي الحالي التي انتهت، ولم يتم بدء العمل بالملعب رغم أنة مركز شباب المدينة.

وطالب ببدء العمل بملاعب نادي شطورة بطهطا والمدمر بطما والذي تم المرافقة على العمل به منذ 8 سنوات منذ عام 2015 ولم تنتهي حتي الآن.

كما طالب بالعمل بملعب نادي فزارة بجهيتة من عام 2020، وملعب مركز شباب نزة الهيشة من عام 2021 ولم يتم الانتهاء منة وإنشاء السور والمبني الإداري الخاص بنادي النصر بجهينة.

كما طالب سالم وزير الشباب ضرورة دعم نادي طما الرياضي لأنه النادي الوحيد بمحافظة سوهاج الذي بة فريق يشارك في الدوري الممتاز، وهو فريق كرة اليد بنادي طما الرياضي، وضرورة الإسراع بتنفيذ وإنشاء حمام السباحة بنادي طما الرياضي.

وأوضح أن هناك العديد من شباب طهطا الذي يشارك في بطولات عالمية ويحققوا ميداليات ذهبية ومراكز أولي علي مستوي العالم ولكن هذا بشكل شخصي وعلي نفقتهم الخاصة وطلبت من الوزير ضرورة دعهمهم ورعايتهم بشكل رسمي من خلال الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بسوهاج حتي تستفيد الدولة من هذة البطولات.