شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان توافق على موازنة المعهد القومي للنقل للعام المالي 2023/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص موازنة المعهد القومي للنقل وبحضور ممثلي وزارة النقل، وبحضور ممثلي وزارة المالية ، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعرضت يسرا الجوهري مدرس اقتصاديات النقل بالمعهد القومي للنقل، الخطوط العريضة لموازنة المعهد القومى للنقل، وبلغت إجمالي تقديرات موازنة المعهد للعام المالى 23/24 وصلت 10 مليون جنيه و794 ألفا، بزيادة عن العام الحالى 22/23 قدرها: 2 مليون و692 ألفا بنسبة: 33%، وموازنة إستثمارية قدر لها مبلغ (4 ملايين و700 ألف جنية) ووصل إجمالى الموازنة 10 مليون و794 ألفا".

وقالت يسرا الجوهري، إن المعهد القومى للنقل يقوم بتنفيذ مشروع واحد رئيسى يتضمن هذا المشروع (3) عمليات فرعية هى:-

أولا: تدريب وابحاث ودراسات لشتى أنواع النقل المرورى، المتضمن العمليات التالية:-

ثانيا: دراسة استخدام مخلفات البلاستيك في تحسين الخلطات اﻻسفلتية.

ثالثا: اجراء دراسة لتحليل اﻷثر البيئي والتكلفة لحالات النقل الجماعي التي تعمل بالطاقة الكهربائية والغاز مقارنة بالحافلات التي تعمل بالديزل

رابعا: اجراء دراسة لتحديد المتطﻠبات الخاصة بمواصفات مركبات نقل البضائع اللازمة لتعزيز الدور Euro Med المحوري لمصر في التجارة البينية مع دول الجوار وخاصة مع دول الاورومتوسطي.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنة المعهد القومي للنقل ، وذلك للعام المالي الجديد 2023- 2024 .