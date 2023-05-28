برشلونة يعرض نجمه على ناد إنجليزي

ويتطلع برشلونة لبيع مهاجمه الإسباني الشاب، أنسو فاتي، في إطار خطة النادي للتخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة، للهبوط بفاتورة الرواتب.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فقد عرض برشلونة خدمات فاتي على آرسنال.



وأضافت الصحيفة، أن خورخي مينديز، وكيل فاتي، أجرى اتصالات مع آرسنال، بموافقة برشلونة، لعرض خدمات المهاجم الشاب على الجانرز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن آرسنال مهتم بضم فاتي، رغم عدم بدء أي محادثات مع برشلونة حتى الآن، وذلك مع عودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فاتي يرتبط بعقد مع برشلونة، ينتهي في صيف 2027.