التشكيلة الأساسية لشباب العراق في مواجهة إنكلترا بمونديال الارجنتين

الخليج 365 – رياضة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، عن التشكيلة الأساسية لمنتخب شباب العراق لمواجهة نظيرة الإنجليزي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمونديال الارجنتين.



وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب بمواجهة نظيره الانجليزي في المباراة التي تجري، مساء اليوم الاحد، في تمام الساعة التاسعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كاس العالم دون 20 عاماً الجارية احداثها في الأرجنتين".



التشكيلة ادناه: