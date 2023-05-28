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التشكيلة الأساسية لشباب العراق في مواجهة إنكلترا بمونديال الارجنتين

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457323-638208885584992929.jpg

2023-05-28 | 18:33

التشكيلة الأساسية لشباب العراق في مواجهة إنكلترا بمونديال الارجنتين

المصدر:

1,479 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، عن التشكيلة الأساسية لمنتخب شباب العراق لمواجهة نظيرة الإنجليزي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمونديال الارجنتين.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب بمواجهة نظيره الانجليزي في المباراة التي تجري، مساء اليوم الاحد، في تمام الساعة التاسعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كاس العالم دون 20 عاماً الجارية احداثها في الأرجنتين".

التشكيلة ادناه:
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سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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