انت الان تتابع خبر البحرية تلقي القبض على صيادين إيرانيين ضمن المياه الاقليمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه مباشر من قبل قائد القوة البحرية اللواء البحري الركن مازن عبدالواحد كبيان، شرعت قوة من قاعدة ام قصر البحرية على متن زورق الدورية( P-308) وعدد /٢ من الدفندرات بعملية نوعية بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت على القاء القبض على لنجات صيد إيرانية عدد (٢) تحمل على متنها (١٤) شخص يحملون الجنسية الإيرانية لتجاوزهم المياه الإقليمية العراقية وقيامهم بعمليات الصيد الغير شرعية داخل القناة الملاحية لميناء الفاو الكبير".



وأضافت: "تم ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من الاسماك، جرى اصطحابهم إلى مرسى قاعدة ام قصر البحرية لغرض تسليمهم إلى مركز شرطة الفاو اصوليا".

