اخبار العالم

أول تعليق لأردوغان بعد فوزه في الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أول تعليق لأردوغان بعد فوزه في الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، شكره للشعب التركي الذي وصفه بـ"النبيل" بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان في خطاب لأنصاره، "أشكر شعبي النبيل الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة خمس سنوات".

 

وأضاف "قلنا مراراً أن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، مشدداً بالقول "باي باي كمال"، في اشارة الى منافسه في الانتخابات.

 

وفاز الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا