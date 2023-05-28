انت الان تتابع خبر أول تعليق لأردوغان بعد فوزه في الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، شكره للشعب التركي الذي وصفه بـ"النبيل" بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.