وكيل "إعلام النواب": يجب تضافر كل الجهود لعودة القوة الناعمة لمصر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة دأبت علي مناقشة موضوع السينما بداخلها، وتناقشه بشكل شبه شهري.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مني عمر بشأن سوء حالة دور العرض السينمائي التابعة لوزارة الثقافة وسط حضور، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمشرف على الشركة القابضة للصناعات الثقافية، وعضو غرفة صناعة السينما ولجنة المهرجانات.

وأضاف "مصطفي":" نحتاج لتضافر كل الجهود لعودة قوتنا الناعمة التي تعتبر أغلى ما نملك"، مشيرا إلي أن مصر متميزة برواد القوة الناعمة ولدينا عظماء مثل الفنان عادل إمام وغيره من النماذج المتميزة".

وقال "مصطفي": "نحن نحتاج النهوض بالقوى الناعمة، وذلك يكون من خلال العودة إلي دور العرض السينمائي"، مشيرا إلي أن معظم محافظات مصر تخلو من دور السينما".