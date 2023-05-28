سكاي نيوز: النتائج الأولية تظهر فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت النتائج الأولية فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد فرز نحو 95% من الأصوات، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول أردوغان على 52.61% من الأصوات مقابل 47.39% لكليتشدار أوغلو بعد فرز 91.55%.

يشار إلى أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، فاز فيها تحالف الشعب بزعامة رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان، وقاد أردوغان الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 49.52% من إجمالي الأصوات، وهو ما تطلب إعادة التصويت لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.