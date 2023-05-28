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رسميا.. أردوغان رئيسا لتركيا بعد حسم الجولة الثانية من الانتخابات بفارق مريح

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المنامة - ياسر ابراهيم - رسميا.. أردوغان رئيسا لتركيا بعد حسم الجولة الثانية من الانتخابات بفارق مريح

الأحد, 28 مايو, 2023 - 07:34 مساءً

أفادت مصادر تركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13% وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.
 
وأغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها مساء اليوم الأحد، وبدأت عمليات فرز الأصوات في جولة الحسم بانتخابات الرئاسة التي ستقرر الرئيس المقبل.
 
وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، لاستقبال أكثر من 60 مليون ناخب.
 
 
 
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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