رسميا.. أردوغان رئيسا لتركيا بعد حسم الجولة الثانية من الانتخابات بفارق مريح

أفادت مصادر تركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13% وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.



وأغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها مساء اليوم الأحد، وبدأت عمليات فرز الأصوات في جولة الحسم بانتخابات الرئاسة التي ستقرر الرئيس المقبل.



وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، لاستقبال أكثر من 60 مليون ناخب.







